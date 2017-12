BERGAMO – Paura venerdì 1 dicembre nei cieli di Cornalba, in provincia di Bergamo. Un elicottero privato è caduto sul monte Alben, tra la valle Brembana e la valle Seriana. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente: i due uomini sono stati soccorsi in stato di ipotermia e versano in gravi condizioni. Nello schianto si sono procurati fratture gravi.

Sul posto sono stati inviati due elicotteri del 118 e una squadra del Soccorso alpino. L’incidente si è verificato a circa 1800 metri di quota. Il velivolo è caduto per cause ancora in corso di accertamento, ma i due occupanti sono per fortuna sopravvissuti.

Un testimone ha subito avvisato i soccorsi, scattati immediatamente. I due feriti sono stati portati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nessuno dei due rischia la vita.

Uno dei feriti è Giovanni Masserini, campione di volo libero conosciuto in tutta Italia per le sue imprese. La scorsa estate era riuscito a sorvolare il Monte Bianco con il suo ultraleggero, un Kompress CH7. Oltre 30 anni di esperienza in volo, puntava a sorvolare addirittura gli 8mila metri.