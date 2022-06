Sono stati individuati cinque cadaveri dei sette uomini a bordo dell’elicottero scomparso giovedì mattina sull’Appennino tosco-emiliano e i cui resti sono stati avvistati oggi sul monte Cusna, cima reggiana.

L’elicottero si sarebbe schiantato sul greto di un torrente, il Lama, al passo degli Scaloni, a 1.922 metri d’altitudine, a due chilometro dal rifugio Segheria.

La zona è particolarmente impervia. Sul luogo dell’impatto Aeronautica militare, Soccorso alpino, Guardia di finanza, Carabinieri di Castelnuovo Monti. L’area è stata posta sotto sequestro.

Elicottero scomparso, trovati 5 cadaveri sul monte Cusna

L’elicottero, con a bordo sei passeggeri e il pilota, era partito dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto nella provincia di Treviso.

Venerdì numerosi sorvoli e ricognizioni con squadre di terra anche sul versante toscano del crinale non avevano dato alcun esito.

L’elicottero, ingaggiato da un’azienda emiliana, da qualche giorno faceva la spola tra Toscana e Veneto per portare alcuni manager stranieri, quattro imprenditori turchi e due libanesi, in visita in alcune aziende, in concomitanza con una importante fiera sulla carta a Lucca.

Elicottero scomparso sul monte Cusna: in un video si vede nel temporale, tra fulmini e grandine

Ci sarebbe un video, un breve filmato di pochi secondi inviato via chat da uno dei sei passeggeri a suo figlio, che documenterebbe il volo dell’elicottero scomparso giovedì mattina sull’Appennino tosco-emiliano nel mezzo di un violento temporale.

Lo riporta la Gazzetta di Modena, precisando che per il momento il destinatario del filmato – il figlio di uno dei due manager libanesi a bordo – non lo ha diffuso, a fronte delle indagini in corso.

Elicottero scomparso sorpreso dalla tempesta

Nel video, di una ventina di secondi, mandato al figlio in Libano verosimilmente prima del blackout che ha inghiottito l’elicottero, si vedrebbe il volo durante una tempesta.

Un dettaglio che, come altre tracce, è al vaglio delle forze impegnate nelle ricerche. Giovedì, al momento del presunto schianto dell’elicottero, le condizioni meteo su quell’area di Appennino tra Toscana ed Emilia erano avverse: il crinale era stato investito da una tempesta di pioggia, fulmini e grandine.