Elicottero scomparso sull’Appennino tosco-emiliano. Resta fitto il mistero dell’elicottero scomparso (7 persone a bordo) sull’Appennino tosco-emiliano.

Elicottero scomparso sull’Appennino tosco-emiliano

Gli aggiornamenti in corso possono purtroppo registrare solo il grande impegno dei soccorsi. Le ricerche sono state estese al versante toscano, nella zona di Castiglione di Garfagnana (Lucca).

L’elicottero è scomparso con il pilota e altre sei persone a bordo, passeggeri manager turchi e libanesi provenienti da Lucca, dove erano stati a It’s Tissue, fiera internazionale dell’industria cartiera.

Cellulare pilota: ultimo aggancio alla cella di San Pellegrino in Alpe

Pochissimi gli indizi per circoscrivere la zona delle ricerche: il cellulare del pilota si è agganciato per l’ultima volta alla cella di San Pellegrino in Alpe.

I vigili del fuoco hanno schierato per sentieri e alpeggi anche unità cinofile, con cani da ricerca. E droni per individuare il velivolo, oltre a squadre di personale di terra.

Impiegati nelle ricerche elicotteri, droni, unità cinofile

Un elicottero Drago della base di Bologna effettua sorvoli ad ampio raggio. In località Col d’Arciana, presso Castiglione di Garfagnana, il comando di Lucca ha allestito una Unità di Comando Locale (Ucl). Da qui si muove pure il personale Tas (Topografia al Soccorso) del comando di Prato che opera con sistema di ricerca Dedalo.

Corrado Levorin, un pilota giovane (33 anni) ma esperto

E’ un padovano di 33 anni, Corrado Levorin, il pilota dell’elicottero scomparso. Viene definito come “esperto” da parte della Avio Srl, società di Thiene (Vicenza) specializzata nel trasporto passeggeri, con base all’aeroporto Arturo Ferrarin.

Il velivolo, che stava dirigendo verso Resana (Treviso), ha smesso di dare segnali, travolto dal maltempo sugli Appennini dopo il decollo alle 9.30 da Lucca. Levorin ha conseguito la licenza di pilota commerciale alla scuola nazionale di elicotteri “Guido Baracca” di Lugo di Romagna (Ravenna). La Avio Helicopters noleggia elicotteri per voli turistici e commerciali.

Ultimo giorno fiera It’s tissue in sordina: macchinari spenti

Ore di apprensione, di attesa e di speranza a It’s Tissue la grande fiera internazionale della carta di Lucca, per le sorti dei sette passeggeri.

Oggi è l’ultimo giorno della manifestazione internazionale e le iniziative si concluderanno in sordina per segno di rispetto. Secondo quanto si apprende, in particolare, terranno i macchinari spenti le industrie della carta che avevano allestito degli ‘open house’, spazi appositi in fabbrica dedicati alla presentazione dei loro apparati produttivi ad alta tecnologia e innovazione