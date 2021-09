Eliotropio, la pianta velenosa che cresce tra i marciapiedi di Roma. Nessuno la taglia

Per le strade di Roma puoi trovare di tutto: cinghiali, topi, gabbiani e anche, perché no, dell’erba magica. Esatto. Parliamo dell’Eliotropio che a Roma cresce senza troppe difficoltà tra i marciapiedi di Prati Fiscali. Cresce senza troppa difficoltà perché, come ovvio, nessuno va a tagliarla. A Roma d’altronde funziona così.

Dell’Eliotropio, che si chiama così perché i suoi fiorellini inseguono il Sole durante la giornata, ne ha parlato Francesco Gargaglia di Vigna Clara Blog.

Prati Fiscali e l’Eliotropio

A Prati Fiscali, racconta Gargaglia con ironia, “le piante basse dell’Eliotropio crescono rigogliosissime occupando gran parte dei marciapiedi e senza soluzione di continuità; sembra quasi che il servizio giardini (o quel che resta) la consideri una pianta protetta tanta è la sua diffusione. In realtà l’Eliotropio cresce in tutta Italia e in tutta Roma ma ai Prati Fiscali la fa, sui marciapiedi, da padrone”.

Le proprietà magiche

Tante le proprietà, vere, false e leggendarie attribuite nel tempo a questa pianta come spiega Gargaglia. In passato usata anche come medicinale, l’Eliotropio è in realtà una pianta tossica.

Ma a questa pianta soprattutto venivano legate alcune proprietà magiche: c’è chi pensava di usarla per allungare la vita, chi ci curava il morso dei serpenti, chi sperava di diventarci invisibile e qualcun altro sognava di impiegarla per scoprire l’infedeltà delle donne. Insomma: una vera e propria pianta leggendaria. Insomma: perché tagliarla? Grazie servizio giardini.