Elisa Agnoletti morta nell’incidente in mongolfiera: una vita dedicata al volo, la faceva sentire libera

Si chiamava Elisa Agnoletti la pilota di mongolfiere morta ieri mattina a Buonconvento, nelle campagne senesi, a causa di un incidente che l’ha fatta precipitare. Elisa Agnoletti aveva 39 anni ed era di Cesena, dove per anni aveva studiato e vissuto per poi trasferirsi in Toscana. Il volo in mongolfiera era la sua grande passione, tanto da farla diventare anche lavoro.

Elisa Agnoletti e l’amore per la mongolfiera

Elisa amava volare. “Volare mi fa sentire libera, in pace con il mondo. Stacco i piedi da terra e inizia la magia. Questo è quello che cerco di trasmettere a tutti coloro che vengono a volare con me”, scriveva sui social. “Secondo voi nella mia famiglia c’erano persone che volavano in mongolfiera ?Assolutamente no – scriveva Elisa Agnoletti -. Anzi penso che ancora oggi , dopo tanto tempo , si chiedono come ci sia finita in questo mondo così lontano dal loro. Il mio primo pensiero è stato “io ci devo assolutamente salire””.

Elisa raccontava anche il primo volo: “Il mio primo volo è stato folgorante ! Ore 4 del mattino ero già presente sul campo di decollo, era ancora buio e non c’era nessuno. Ho trascorso quelle ore completamente assorta nella magia che mi circondava e quando ho rimesso i piedi per terra mi sono detta “devo conoscere di più di questo mondo incantato””.

L’incidente in mongolfiera

Per cause ancora in corso di accertamento Elisa Agnoletti ieri mattina è stata sbalzata fuori dal mezzo: un volo di alcune decine di metri, prima di schiantarsi al suolo. Aveva da poco finito un giro con dei turisti e si era rialzata in volo, ma qualcosa è andato storto. Ora ci sarà una inchiesta per determinare cosa sia realmente accaduto.