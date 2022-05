Elisabetta Franchi, dopo essere finita nella bufera per le sue parole sulle donne lavoratrici, si è messa alla ricerca di un responsabile della comunicazione su Linkedin. In un giorno si sono presentati quasi 900 candidati.

Elisabetta Franchi, polemica su donne e lavoro over 40

Qualche settimana fa, la Franchi aveva detto: “Le donne in azienda sì, ma over 40, così se dovevano fare figli li hanno già fatti, hanno fatto tutti i giri di boa e lavorano tranquille al mio fianco h24”. Poi, ospitata da Bruno Vespa, aveva corretto il tiro: “Ho calibrato male le parole, ma questa gogna mediatica non me la meritavo”. Parole che però non hanno scoraggiato i tanti che si sono candidati per la posizione aperta dalla Franchi.

L’annuncio di lavoro su Linkedin

La risorsa – si legge sull’annuncio pubblicato su Linkedin – sarà di supporto alla proprietà nelle relazioni esterne e in tutte le attività volte alla promozione del brand con partecipazione attiva nelle scelte strategiche. Nessun cenno alla retribuzione però.

Come responsabilità principali si occuperà di gestione e coordinamento del team, attività WW Media del marchio, rapporti con editori dei magazine e stesura media plan, gestione del budget marketing stagionale, organizzazione di sfilate, presentazioni, new opening e special events, lancio di nuovi prodotti e naturalmente di tutte le attività legate a Elisabetta Franchi, dalle interviste ai convegni agli incontri.

I requisiti? Almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili per Fashion/Luxury Company, capacità di lavorare in modo indipendente e multi-task, inglese livello C2, ottima conoscenza Office, ampia visione strategica del Mktg e attività di PR, disponibilità a viaggiare, flessibilità, creatività e proattività, ottime capacità relazionali.