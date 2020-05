Elvio Deganello, l’ex meccanico di Simoncelli in gravi condizioni dopo un incidente in moto (foto Ansa)

ROMA – “Spero che il nostro Sic gli dia un occhio da lassù“.

A parlare, intervistato dal Corriere della Sera, è Aligi Deganello, papà di Elvio, l’ex meccanico di Marco Simoncelli che ha avuto un grave incidente sulla pista di Sasso Marconi e che si trova ora ricoverato in ospedale

“A Marco – racconta – penso tutti i giorni.

Se per me era un figlio per Elvio rappresentava un altro fratello.

Facevamo le vacanze insieme, una persona speciale e unica. Quando è morto si è spenta la luce. Ora spero che gli dia un occhio da lassù e lo sostenga, che lo possa aiutare.

L’ho chiesto a lui e ai parenti cari che non ci sono più”.

Elvio Deganello, 44 anni, ha perso il controllo della Kawaasaki 500 che aveva appena riparato e con la quale stava facendo un giro di prova:

“Stava facendo il suo lavoro, provava questa moto con la gioia di chi aveva portato a termine il compito. Due giri di prova e poi una lavatina, niente di più. Anche le volte che tirava lo faceva per stare insieme agli amici.

L’avevamo vissuta con Marco, c’eravamo resi conto dei pericoli di chi corre in moto, ma poi ragioni che è il tuo lavoro e in qualche modo devi andare avanti”. (Fonte: Il Corriere della Sera).