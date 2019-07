ROMA – “Le tombe teutoniche aperte questa mattina sono risultate vuote”. E’ lo stesso fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, a riferire, davanti al Campo Santo Teutonico a Roma, l’esito negativo nell’ultimo tentativo di trovare tracce della sorella scomparsa a 15 anni il 22 giugno del 1983. “Non è stato trovato alcun reperto umano né urne funerarie”, riferisce il direttore della sala stampa vaticana Alessandro Gisotti.

Le operazioni hanno riguardato la “Tomba dell’Angelo” della Principessa Sophie von Hohenlohe e la tomba attigua della Principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo. Sebbene la tomba indicata dal legale della Famiglia Orlandi era, infatti, quella con l’Angelo che tiene tra le mani un libro aperto con la scritta ‘Requiescat in pace’, “il Promotore di Giustizia, trattandosi di due tombe vicine ed entrambe con una edicola similare, al fine di evitare possibili fraintendimenti su quale potesse essere la tomba indicata, ha disposto l’apertura di entrambe”, spiega il portavoce Gisotti.

“Per ragioni processuali ed in ossequio al segreto istruttorio, non verrà resa nota l’identità dei familiari delle due principesse sepolte; ovviamente si tratta di discendenti che sono stati informati delle operazioni e che, per amore della verità, hanno garantito la loro completa disponibilità e collaborazione con la Santa Sede ed in particolare con l’Ufficio del Promotore di Giustizia”, aveva spiegato Gisotti. (fonte Ansa)