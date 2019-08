ROMA – Dopo Flavio Briatore anche Emanuele Filiberto di Savoia è pronto a darsi alla politica? E’ quel che farebbe intendere un suo post su Facebook.

Riprendendo un tweet di Matteo Salvini e ricalcandone le parole, l’erede di casa Savoia ha scritto: “Lo faccio alla Salvini… Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici… Che facciamo ????”.

E tra i suoi amici social moltissimi hanno risposto alla domanda invitando il rampollo a scendere in campo: “Cuore mio! Il trono è pronto! Ed io pronto a servirti!”, ha scritto qualcuno. E qualcun altro: “Altezza Reale, i tempi sono maturi per una Sua candidatura. Mi spiace solo che si dovrà confrontare con certi personaggi”. E ancora: “Altezza, sul gruppo dedicato a Suo Padre, che umilmente mi onoro di amministrare, ci sono decine di inviti e di sostegni per una Sua discesa in campo. Noi siamo e saremo SEMPRE al SUO FIANCO”,

C’è persino chi si augura il ritorno alla monarchia: “Un ritorno alla Monarchia sarebbe maturo nei tempi”. E qualcuno chiosa: “Altezza Reale. prima o poi diventerà Re lo sento nel cuore”. (Fonte: Facebook)