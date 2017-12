MESTRE – Dal giorno di Natale ha fatto perdere le sue tracce. Emanuele Galati, 16 anni di Trieste, si è allontanato il 25 dicembre da Mestre, dove era ospite in una comunità, ed è sparito.

A darne notizia su Facebook è stata la sua mamma, Ketty Sacsida, che chiede a chiunque lo riconosca di mettersi immediatamente in contatto con la famiglia o con le forze dell’ordine.

Al momento della sua scomparsa Emanuele indossava un giubbotto nero e scarpe da ginnastica bianche. Con sé ha anche un telefono cellulare, sprovvisto di scheda sim e che usa per collegarsi a whatsapp tramite wifi.

Proprio via chat avrebbe scritto alla mamma di stare bene ma di non voler rientrare in comunità. Su Facebook Emanuele avrebbe poi un profilo con il nome di Dazel. Nell’ultimo post si legge: “Voi non sapete e non potete giudicare e vi assicuro che sto meglio adesso che in quella gabbia”. Probabile che si riferisca alla comunità dalla quale si è allontanato.