CASERTA – Un giorno di lutto cittadino per Emanuele Reali, il carabiniere morto la sera del 6 novembre mentre era in servizio. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 9 novembre, in occasione delle esequie del vice brigadiere travolto e ucciso da un treno mentre inseguiva un ladro. I funerali si svolgeranno a Piana di Monte Verna, paese del Casertano di cui è originaria la moglie.

L’ordinanza emessa da Marino prevede “l’esposizione a mezz’asta, nel corso della stessa giornata, della bandiera della città di Caserta sugli edifici pubblici”, e “la partecipazione del gonfalone cittadino, scortato dagli agenti di Polizia Municipale in alta uniforme, alle esequie”. Nello stesso provvedimento il sindaco Marino invita ad osservare nei luoghi di lavoro, sempre il giorno 9 novembre, un minuto di silenzio e raccoglimento in coincidenza delle esequie e in tutte le scuole cittadine, nel corso dell’orario scolastico.

“Non è solo un atto formale o dovuto – ha spiegato il sindaco – ma è una reale esigenza di trasformare in qualcosa di concreto un sentimento comune dell’intera cittadinanza. La comunità casertana sta esprimendo in queste ore la commozione ed il cordoglio per quando accaduto ad Emanuele, la vicinanza alla sua famiglia, a partire dalla moglie e dalle sue bambine, la gratitudine all’Arma dei Carabinieri ed a tutte le forze dell’ordine che ogni giorno rischiano la vita in una battaglia impari contro la criminalità, per garantire la sicurezza delle nostre città. Con la proclamazione del lutto cittadino, abbiamo soltanto voluto dare una forma a queste emozioni condivise”.