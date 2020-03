Emilia Romagna: i medici positivi ma asintomatici richiamati al lavoro. Ma non sono contagiosi?

ROMA – In Emilia Romagna i medici positivi al coronavirus ma asintomatici possono tornare a lavoro su base volontaria. Lo indica una direttiva della Regione alle aziende ospedaliere. Si prevede infatti il tampone per screening periodici “con cadenza quindicinale a tutti gli operatori sanitari operanti in aree Covid-19 a massima diffusione. Al fine – si legge – di definire le dimensioni delle forze lavoro in campo. Nell’ottica di proporre, su base volontaristica, la ripresa del lavoro ai soggetti positivi ma asintomatici”.

La decisione dell’Emilia Romagna segue provvedimenti analoghi presi in Veneto e annunciati in Lombardia. Il sindacato autonomo dei medici (Snami) contesta il presupposto clinico – ritenuto infondato – che gli asintomatici non trasmettano il virus, non siano contagiosi.

Vengono citate in proposito le evidenze riscontrate a Vo’ Euganeo. E le conclusioni del professor Sergio Romagnani, ordinario di Immunologia clinica all’università di Firenze. Dei 3.000 abitanti del paese sottoposti a tampone, la grande maggioranza delle persone infettate da Covid-19, tra il 50 e il 75%, è completamente asintomatica ma rappresenta una formidabile fonte di contagio.

La direttiva, relativa alle ‘Priorità per screening diagnostico nella Regione Emilia Romagna’, elaborata d’intesa con l’assessore alle Politiche per la salute, prevede una modulazione differenziata dell’effettuazione dei tamponi al personale sanitario, sia per numero che per tempi, a seconda che siano in zone ad elevata, moderata o massima diffusione del virus.

La logica, “in un’ottica di contingentazione delle risorse – si legge nella direttiva – è quindi quella di definire diversamente da area ad area, da situazione epidemiologica a situazione epidemiologica, le priorità per l’utilizzo dello screening virologico”. (fonte Ansa)