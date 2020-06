ROMA – Emilio Fede, 89 anni, arrestato a Napoli. L’ex direttore del Tg4 era ai domiciliari a Milano. Lo rivela il Roma (qui l’articolo originale). Il giornalista era arrivato da Milano per festeggiare il compleanno con la moglie, violando così gli arresti domiciliari.

Emilio Fede arrestato, la ricostruzione de Il Roma

Scrive il Roma:

“L’ex direttore del tg4 era appena arrivato da Milano per festeggiare con la moglie il suo 89esimo compleanno che ricorre domani.

La scena ha dell’incredibile: sei carabinieri in borghese sono piombati nel locale ed hanno invitato Emilio Fede, visibilmente claudicante per una recente caduta che gli aveva procurato notevoli danni alla gamba, a rientrare subito nell’albergo dove aveva poco prima depositato le valigie.

Il capitano dei carabinieri gli ha consegnato la richiesta del magistrato di Milano.

Il giornalista, nella richiesta, viene considerato latitante per evasione avendo lasciato la sua abitazione di Milano.

Qui, nella casa di Milano, dopo aver scontato 7 mesi di domiciliari, Fede doveva completare la pena con 4 anni di servizi sociali”.

E ancora: “I carabinieri, dopo averlo scortato in albergo e interrogato, anche in contatto con il suo avvocato milanese, gli hanno intimato di non uscire in attesa della decisione del giudice che verrà presa stamattina per la convalida. Fede dovrebbe, comunque, far rientro subito nella sua abitazione a Milano.

La moglie, visibilmente sotto choc, ha fatto rientro a casa”. (Fonte: Il Roma).