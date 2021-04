Emilio Fede grave al San Raffaele di Milano. Il giornalista Emilio Fede è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale San Raffaele di Milano.

L’ex direttore del tg4, che compirà 90 anni a giugno, era stato ricoverato lo scorso novembre. Presso il Covid residence di Ponticelli, una struttura dell’Asl di Napoli per le persone contagiate con sintomi non gravi.

Emilio Fede grave, ricoverato al San Raffaele di Milano

Lo scorso dicembre era stato contagiato dal Coronavirus. Questo non gli ha risparmiato un secondo contagio: le sue condizioni sono peggiorate negli scorsi giorni, anche se avrebbe superato la fase critica.

Lo scoop del quotidiano con sede a Napoli “Il Roma” riferisce di una permanenza di Fede già da due mesi in regime di ricovero al San Raffaele.

Fede a settembre aveva dichiarato di aver deciso di vivere nel capoluogo campano: “Vivrò là il resto della mia vita con mia moglie e con una popolazione straordinaria”. Sei mesi fa era infatti arrivata la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano che gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali, per espiare gli anni residui di pena per il caso Ruby bis.

Dall’ospedale non filtra alcuna informazione, riserbo stretto, al momento non trapelano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Fede. Non c’è da aspettarsi bollettini.