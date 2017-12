ROMA – “Marcello Dell’Utri dobbiamo salvarlo, assolutamente”. E’ un Emilio Fede in lacrime quello che è intervenuto ai microfoni di ECG, il programma di Radio Cusano Campus.

Emilio Fede ha parlato di nuovo del bunga bunga: “Non è mai esistito, sono tutte cazzate. Conosco Berlusconi da una vita e non l’ho mai visto fare sconcezze. Al massimo ha raccontato qualche barzelletta”.

Poi si è commosso e ha pianto in diretta parlando di Marcello Dell’Utri: “La tragedia di quest’uomo, che io conosco, accanto al quale io sono stato per tanto tempo e da amico vero, è enorme. Sta marcendo in carcere. Non voglio entrare nel merito di quello che succede, ma Marcello è una persona perbene, un gran signore, è una persona precipitata in questa voragine della giustizia e oggi è malato. Lo è veramente. Marcello Dell’Utri è malato. Io ricordo che a Natale andavo spesso a casa sua e facevamo il Natale insieme. Ricordo il percorso della notte, il suo piccolo presepe e la notte di Natale che passavamo nella preghiera. Marcello – dice Emilio Fede piangendo – se posso dirti quello che sento in questo momento…Dobbiamo salvarlo..Assolutamente”.