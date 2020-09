Finito il regime di detenzione domiciliare, gli restano 4 anni di lavori sociali per i quali ha appena ottenuto l’affidamento in prova.

Emilio Fede ai servizi sociali, l’ex direttore del Tg4 ad aprile dell’anno scorso condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis, ha ottenuto stamane l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Lo ha disposto il Tribunale di sorveglianza di Milano. Si chiude per lui il periodo di detenzione domiciliare e da oggi potrà uscire di casa per tutto il giorno, dalle 6.30 alle 22.

Si chiude così per lui il periodo di detenzione domiciliare. Deve completare la pena con altri 4 anni di servizi sociali.

Emilio Fede ai servizi sociali. A giugno “latitante” a Napoli

E se vorrà andare fuori dalla Lombardia, per esempio a Napoli da sua moglie, potrà fare istanza per ottenere l’autorizzazione dall’Ufficio esecuzione penale esterna. A giugno fu arrestato proprio a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari.

Si trovava a cena con la moglie, Diana De Feo, in un ristorante del lungomare, per festeggiare il suo 89esimo compleanno

L’ex direttore abita a Segrate, nell’hinterland milanese. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza tiene conto anche delle condizioni di salute e dell’età avanzata di Emilio Fede, fino ad oggi in regime di detenzione domiciliare. (fonte Ansa)