Empolese Valdelsa in zona rossa da lunedì 22 marzo e ci resterà per una settimana. Chiuse anche le scuole

L‘Empolese Valdelsa, come spiega il Tirreno, entrerà in zona rossa da lunedì 22 marzo e ci resterà almeno per una settimana. La decisione, attesa per il pomeriggio, è stata comunque anticipata dal sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

Sindaco che su Facebook ha spiegato che la decisione è già stata presa del presidente della Regione, Eugenio Giani.

L’intero territorio della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa quindi da lunedì 22 marzo sarà zona rossa. Parliamo in tutto di 15 comuni.

La scelta di Giani, spiega il Tirreno, è quella di seguire le ultime indicazioni del decreto ministeriale che non parla più soltanto di regioni e province ma che prevede provvedimenti più restrittivi anche per aree omogenee sub provinciali. “Per abbassare la curva contagio serviva un provvedimento per l’intera area – ha commentato il presidente della SdS Alessio Spinelli – oggi nella situazione in cui ci troviamo non ha più senso fare valutazioni per singoli comuni”.

Da lunedì quindi nell’area resteranno chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado.

“Per avere certezza che nelle scuole il tasso di contagio sia effettivamente basso – spiega Spinelli – sarebbe necessario procedere a controlli a tappeto su tutti gli istituti facendo migliaia di tamponi agli studenti, un po’ sulla falsariga di quanto facemmo in alcune scuole a settembre prima della riapertura. In ogni caso voglio ricordare che le scuole formalmente non saranno chiuse: rimarranno aperte per sostenere gli alunni disabili e i bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali che continueranno a frequentare le aule insieme a piccoli gruppi di loro compagni che saranno presenti a rotazione. Ritengo che questa sia una scelta che ci fa comprendere come per le nostre comunità i bisogni sociali e relazionali non sono considerati inferiori a quelli sanitari”.