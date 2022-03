Empoli, giovane senzatetto trovato morto in un container della carta: forse schiacciato dai macchinari

Il giovane senzatetto africano trovato morto lunedì mattina dentro un container di un’azienda di recupero carta ad Empoli, sarebbe morto, secondo l’autopsia, a causa di una compressione. Il ragazzo si sarebbe addormentato in un cassonetto salvo poi essere inconsapevolmente portato via con il camion dagli addetti ai rifiuti.

Empoli, trovato morto nel container della carta

Il cadavere di un giovane senzatetto africano, è stato ritrovato lunedì mattina dentro un container di un’azienda di recupero carta ad Empoli, la Metal Carta di via del Molin Nuovo. Una delle ipotesi degli inquirenti è che il giovane si sia addormentato in un cassonetto della differenziata e che sia deceduto durante la raccolta e il trasporto della carta. Restano però al momento aperte tutte le piste, compresa quella dell’omicidio, ritenuta però la meno probabile.

Dalle prime ipotesi sembra che il giovane sia morto per un colpo alla testa, come testimonia una ferita all’altezza della fronte. E la lesione, secondo quanto appreso, potrebbe essere stata procurata da uno dei bracci della gru usata per spostare la carta. A rinvenire il corpo sono stati gli operai dell’azienda. Uno di loro in particolare stava movimentando i rifiuti in un centro di smistamento della differenziata, utilizzando una gru dotata di braccio e pinza: con il “ragno” per afferrare il materiale l’uomo ha toccato il corpo e, resosene conto, ha interrotto i lavori. Secondo un primo esame del medico legale, la morte dell’uomo risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento del cadavere. Il ragazzo, secondo quanto accertato, era vivo domenica sera: la polizia lo aveva infatti fermato per un controllo nell’area di Novoli, quartiere di Firenze.

Le indagini

Al momento gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatto tragitto del camion che, da Firenze, ha portato i rifiuti a Empoli: Metal Carta è in grado di accogliere fino a 20 camion ogni ora, che trasportano la carta destinata al riciclo, ed è uno dei sette centri della Toscana a cui si rivolge il gestore dei servizi ambientali della Toscana Alia.