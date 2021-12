La sindaca di Empoli, Brenda Barnini, è risultata positiva al Covid a tre giorni dalla terza dose o booster del vaccino. Lo ha reso noto lei stessa con un post su Facebook.

“Dopo una giornata di enorme raffreddore – scrive Barnini – ieri sera ho fatto un tampone rapido ed è venuto positivo. In attesa dei percorsi ufficiali di conferma e per fortuna senza altri sintomi se non il raffreddore, mi dispongo in isolamento in attesa che passi”.

La sindaca aveva ricevuto la somministrazione della terza dose o booster del vaccino lo scorso 28 dicembre e ieri aveva incontrato i giornalisti della stampa locale per una conferenza stampa di fine anno.

“Per fortuna ho completato il ciclo vaccinale e come me tutti i miei contatti – conclude Barnini – e spero che il 2022 ci regali solo un po’ di normalità”.

Anche il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, è risultato positivo al Covid. E questo nonostante avesse già avuto la malattia oltre un anno fa.

Per questo motivo il Consiglio comunale convocato per approvare il Bilancio, che ieri si è svolto in presenza, oggi si tiene su zoom.

“Non mi sembra niente di preoccupante – dice Nuti – al momento sembra un’influenza, non è paragonabile all’anno scorso, quando non ero vaccinato. Non è paragonabile l’impatto sul corpo di questo virus oggi assai contagioso ma evidentemente meno aggressivo. Quindi si lavora, con piacere. Avevo già fatto un antigenico risultato negativo, per sicurezza ho fatto un molecolare che è risultato positivo questa mattina. Ho avvisato tutti affinché oggi si facesse online”.