I genitori della rom che ha occupato la casa di Ennio Di Lalla giustificano la figlia. “Non c’è nulla di male” perché “a lei la baracca non piace” e quindi “cercherà ancora nuove case da occupre”.

Ennio è l’anziano di Roma che si è visto occupare l’abitazione nel quartiere Don Bosco. Era andato a fare degli accertamenti medici e al ritorno ha trovato la porta sbarrata. All’interno dell’appartamento c’era una ragazza rom, che se n’è andata solo dopo 20 giorni. La ragazza viveva nel campo di via Gordiani.

Cosa dicono i genitori della rom che ha occupato casa di Ennio Di Lalla

Questo ha detto la madre: “Mica lo ha ammazzato quel vecchio, è pure rientrato in casa sua, cosa vuole ancora?”. “Quel vecchio si è inventato tutto, dice un sacco di bugie, la casa era abbandonata e non è vero che dentro c’era l’oro, se l’avessero trovato l’avrebbero rubato e sarebbero andate subito via”.

Questo invece sostiene il padre: “Se trovassi una casa abbandonata me ne andrei anche io di qui. È normale. Nadia non ha fatto nulla di male, non è un reato. È andata lì per vivere meglio”.

La casa di Ennio Di Lalla ridotta a letamaio

“La casa è inaccessibile, un letamaio, ci sono escrementi di cane dentro la cucina. La telefonata del sindaco Gualtieri ha emozionato molto il signor Ennio anche se arriva a cose fatte. In ogni caso, dice Ennio, ‘meglio tardi che mai’”. Lo aveva detto l’avvocato Alessandro Olivieri, legale di Ennio Di Lalla, nel giorno in cui l’anziano era tornato a casa.