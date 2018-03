ROMA – E’ morto a Roma Enrico Ciacci, chitarrista, compositore e, soprattutto, fratello di Little Tony. Ne dà notizia Pasquale Mammaro, manager di entrambi i fratelli.

Nato a Tivoli 75 anni fa, Enrico Ciacci, era considerato un ottimo chitarrista. Compositore di colonne sonore e appassionato di rock and roll, era stato lui a trasmettere al fratello Antonio la passione per la musica americana dell’epoca.

Con Little Tony Enrico aveva collaborato alla stesura di “Quando vedrai la mia ragazza” e “Il ragazzo con il ciuffo”. Fra i film per i quali aveva firmato le musiche, “Vendo cara la pelle”, “Marinai in coperta” e “Peggio per te, meglio per me”. Fra le collaborazioni più prestigiose, quella con Ennio Morricone per la colonna sonora di “Per un pugno di dollari”, è sua la chitarra che rese un’icona la musica che il maestro creò per il film di Sergio Leone.

“Mi dispiace molto la notizia della scomparsa di Enrico Ciacci. Era un chitarrista sopraffino” lo ricorda Fiorello. “Ha vissuto sempre al fianco del fratello Little Tony – ricorda Fiorello – seguendolo con amore e accompagnandolo nei suoi successi”. E ricorda quando “a VivaRadio2 ci deliziò suonando live la sua magica chitarra”.