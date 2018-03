ROMA – Enrico Grespan, 36enne di Carbonera (Treviso), è morto all’improvviso mentre era in Bed and Breakfast ad Oristano, in Sardegna, per passare le vacanza pasquali.

E stata la proprietaria della struttura, riporta il Gazzettino, che non vedeva comparirlo per la colazione, a recarsi nella sua stanza e a trovarlo morto nel letto, venerdì mattina. Forse un arresto cardiocircolatorio, ma le circostanze sono ancora tutte da chiarire e sarà molto probabilmente l’autopsia a farlo.

Il giovane era responsabile commerciale dell’azienda di famiglia, la Sicurblok. La stessa drammatica fine era toccata a inizio mese al capitano della Fiorentina Davide Astori e, cinque giorni dopo, al francese Thomas Rodriguez, un altro calciatore di appena 19 anni.