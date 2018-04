VENEZIA – Era partito qualche giorno fa per gli Stati Uniti, dove era andato a festeggiare i suoi 50 anni. Ma la vacanza di Enrico Marafatto, noto architetto di Mestre, si è conclusa nel peggiore dei modi: ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in California, nella contea di Santa Barbara.

La tragedia si è consumata domenica, ma la notizia della tragedia è giunta soltanto oggi a Favaro Veneto, periferia di Mestre, dove il professionista gestiva con un socio uno studio professionale.

Marafatto, 50 anni, era un professionista stimato, consulente urbanista per la Fondazione Querini Stampalia e aveva partecipato a numerosi e importanti progetti di sviluppo del territorio.

Non si conoscono ancora particolari sulla dinamica dell’incidente in cui l’architetto veneto ha perso la vita.