Enrico Mentana, direttore del Tg La7, è guarito dal Covid e oggi torna a condurre l’edizione delle 20 del tg. Il giornalista ha contratto il virus dopo tre dosi di vaccino. A darne notizia è lui stesso in un post sul suo profilo Facebook.

Enrico Mentana guarito dal Covid, il messaggio sui social

“Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid”, scrive Enrico Mentana. “Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera”.

Enrico Mentana torna per la “maratona” del Quirinale

L’11 gennaio era stato Dagospia a riportare l’indiscrezione della notizia della positività di Enrico Mentana. Notizia che non era stata confermata e commentata dal direttore del Tg La7. Il giornalista era assente da quattro giorni alla guida del notiziario.

Lunedì scorso non era apparso alla guida dello speciale dedicato alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi, sostituto per l’occasione dalla collega Alessandra Sardoni: “Buonasera a tutti. Come vedete sostituisco Enrico Mentana, spero degnamente. Una notizia, quella della guarigione, che sicuramente avrà fatto felici i suoi fan che non vedono l’ora che inizi l’ormai mitica e mitologica “Maratona Mentana” sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.