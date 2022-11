Enrico Montesano, dai No Vax alla maglietta fascista a Ballando con le stelle: la Rai lo caccia

La Rai caccia Enrico Montesano da Ballando con le stelle dopo che l’attore, che un anno fa arringava i No Vax in piazza, ha indossato una maglietta fascista con i simboli della Decima Mas. Montesano prima si è scusato dicendo di collezionare magliette, poi ha deciso di voler far causa alla Rai. “Quanto accaduto a Ballando con le stelle, in onda su Rai1 – si legge in una nota di Viale Mazzini – è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle”.

Enrico Montesano e la maglietta fascista

In un video si vede Montesanto indossare una maglia con il simbolo X Flottiglia Mas e sulle spalle la scritta ‘Memento audere semper’. Tra i commenti, quello di Fiorella Mannoia: “Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda’”. Dura la presa di posizione del consigliere di amministrazione della Rai, Riccardo Laganà: “Sfugge il controllo editoriale quando si appalta a autori esterni e società di produzione. Pessimo messaggio su Rai1, irricevibile per il servizio pubblico. Ci vuole rispetto per cittadini e Costituzione; auspico seri provvedimenti ma troveranno le solite carte a posto per giustificare”.

La replica di Montesano

Montesano replica alle polemiche: “Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!”. Così, mostrando sul suo canale Telegram una foto che lo ritrae mentre mostra la tessera del Psi datata 1976, alle sue spalle un’immagine di Che Guevara. “Nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante”, scrive poi Enrico Montesano su Facebook. “Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un’ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa”.

Interviene anche l’Anpi sui social. “Montesano arringava i no Vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a “Ballando con le stelle” con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica. Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi”