Enzo Bianchi Bose, la Comunità, la deve lasciare. La Comunità stessa gli ha trovato un nuovo alloggio, un altro convento. Ora non ha più scuse e deve accettare l’ordine del Papa.

Enzo Bianchi, Bose gli trova un altro convento in Toscana

Nuova svolta nel caso sulla Comunità di Bose: ha deciso di cedere ad Enzo Bianchi, il fondatore al quale è stato chiesto di allontanarsi dalla stessa Comunità, la sede a Cellole di San Gimignano (Siena).

Nonostante una grande sintonia iniziale con papa Francesco, sembra che il monaco laico non si rassegni ad abbandonare la sua creatura, la Comunità che ha fondato l’8 dicembre 1965, significativamente l’ultimo giorno del Concilio Vaticano II.

Una comunità di laici, come in fondo lo stesso Francesco fu e fece. Volontariamente votati a Cristo e alla lettera del Vangelo senza prendere i voti. Uomini e donne sottomessi alla regola di povertà, castità ed obbedienza.

A 75 anni Enzo Bianchi doveva lasciare, ma non lo fece

Bergoglio, durante il suo pontificato, ha fin da subito messo in chiaro che allo scadere dei 75 anni chi comandava doveva lasciare il timone.

Questo passaggio di mano nella comunità di Bose è avvenuto tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017. Ma, secondo quanto verificato dalla visita apostolica durata un mese (dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020), questo distacco è stato più formale che reale.

Ed ha comportato l’emanazione di un decreto di allontanamento ad hoc firmato da Parolin e sottoscritto da Papa Francesco.

La nota della Comunità di Bose

“Dal giugno dello scorso anno, la Comunità – si spiega dal monastero di Bose – ha atteso invano che fr. Enzo Bianchi obbedisse al Decreto singolare del 13 maggio.

Approvato in forma specifica da Papa Francesco che, per il bene della Comunità, disponeva tra gli altri provvedimenti anche il suo allontanamento a tempo indeterminato da Bose e dalle sue Fraternità.

In questi lunghi mesi il delegato pontificio p. Amedeo Cencini ha operato non pochi tentativi volti a rendere più agevole a fr. Enzo Bianchi l’esecuzione del suddetto Decreto.

Agendo secondo la pazienza insegnata dal Vangelo, in forza del mandato ricevuto dalla Santa Sede, nel rispetto della giustizia e, soprattutto, della sofferenza di tutte le persone coinvolte.

Siccome tra le motivazioni addotte da fr. Enzo Bianchi per sottrarsi alla fattiva esecuzione del Decreto e spiegare il suo restare a Bose, nei medesimi locali da lui abitati da oltre un decennio, vi era l’indisponibilità a recarsi in un altro monastero e l’asserita impossibilità a trovare un altro luogo adeguato, la Comunità ha acconsentito alla richiesta suggerita dal Delegato pontificio di rinunciare alla propria Fraternità di Cellole, richiamando a Bose o in altre sue Fraternità i fratelli fino ad oggi presenti a Cellole e cedendo in comodato d’uso quegli immobili, così che fr. Enzo vi si possa trasferire prima dell’inizio della Quaresima”, che comincerà la prossima settimana.