Enzo Frassi, musicista jazz di 54 anni, è morto lunedì sera in un incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza. Enzo Frassi era originario di Cremona ma da tanti anni era residente in provincia di Piacenza. Era un contrabbassista affermato anche nel panorama nazionale, e si era esibito in importanti festival e gruppi di alto livello.

L’incidente e la morte di Enzo Frassi

Poco dopo le 20 era alla guida di una Fiat Punto che, per cause che stanno ancora accertando i carabinieri, è uscita improvvisamente di strada mentre percorreva la provinciale Due Ponti tra Villanova d’Arda e la frazione di San Giuliano. La vettura, priva di controllo, dopo l’impatto contro un guardrail si è ribaltata in un campo. Enzo Frassi è morto sul colpo, e il suo corpo è stato estratto dai vigili del fuoco.

Il mondo della musica jazz piange Enzo Frassi

Come riporta Ilpiacenza.it il presidente del Piacenza Jazz Club e organizzatore del festival Gianni Azzali commenta: “Abbiamo sempre collaborato, era un’amicizia che durava da oltre trent’anni. Avremo iniziato a suonare quando entrambi ne avevamo circa venti e da li non abbiamo mai smesso. Stava concludendo gli studi di Jazz al conservatorio anche se lui non ne aveva bisogno: era un professionista e suonava anche con i Musici di Guccini”. Lo descrive come un “grande musicista ma soprattutto grandissima persona e amico generoso” Roberto Garioni che su Facebook scrive: “Ho avuto l’onore, il piacere e la fortuna di avere condiviso delle belle serate live con te. Ovunque tu sia andato ti voglio bene e ci mancherai”.