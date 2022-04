Un caso di sospetta epatite acuta pediatrica di origine sconosciuta si sarebbe verificata nelle scorse ore a Prato. A confermare la circostanza, dopo che il sito Notizie di Prato aveva diffuso la notizia, è l’Asl Toscana Centro.

Prato, il bambino ricoverato ha 4 anni e rischia un trapianto di fegato

Il paziente ha circa quattro anni ed è stato portato in ospedale nel pomeriggio di giovedì 21 aprile, ed è ora ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Non sarebbe esclusa la possibilità di ricorrere a un intervento di trapianto di fegato.

Epatite acuta pediatrica, la sua origine resta sconosciuta

Si tratta di una patologia molto aggressiva che colpisce i bambini sotto i dieci anni, e per la quale si sono verificati diversi casi in Europa. Sono sempre più numerosi in Europa (ed anche negli Stati Uniti) i casi di epatite acuta di origine sconosciuta che stanno colpendo i bambini.

Dal gennaio 2022 sono stati segnalati 74 casi, di cui 49 in Inghilterra, 13 in Scozia e altri 12 tra Galles e Irlanda del Nord. Il Centro europeo per il controllo delle malattie ha spiegato nel suo report che altre segnalazioni arrivano da “Danimarca, Paesi Bassi, Spagna” senza tuttavia riferire altri numeri. Altri 9 casi di epatite acuta tra bambini di età compresa tra 1 e 6 anni sono stati registrati in Alabama, negli Stati Uniti. “Nonostante gli sforzi investigativi al momento la causa esatta di queste epatiti rimane sconosciuta” spiegano gli esperti.