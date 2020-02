Erba (Como), bimba di due anni getta nel water oltre 2mila euro

ROMA – Una bambina gioca con circa 2mila euro in contati e poi, per sbaglio, li getta nel water. Tutto è avvenuto a Erba, in provincia di Como. A raccontare la storia è La Provincia di Como.

La mamma, quando ha scoperto tutto, come raccontano le cronache locali, ha quasi avuto un mancamento. E, d’altronde, non poteva essere altrimenti.

La povera mamma, in prede al panico ha subito chiamato e chiesto aiuto ai Vigili del fuoco. Vigili del fuoco che, una volta arrivati sul posto, hanno provato a recuperare i soldi. Come? Infilando una calza nella tubatura e usando dell’acqua a pressione.

“La protagonista di questa marachella – racconta La Provincia di Como – è una bimbetta di due anni che nel tardo pomeriggio di sabato 15 febbraio ha quasi fatto prendere un colpo ai genitori che, non trovando più i soldi lasciati sul tavolo qualche istante, hanno subito intuito quanto successo in casa. Nessuna traccia di banconote nel water, e allora non è rimasto che chiedere aiuto ai vigili del fuoco di Erba, subito intervenuti con la polizia locale in via Martiri di Belfiore, a due passi da piazza Mercato”.

Alla fine i Vigili sono anche riusciti a recuperare circa mille euro. E gli altri mille euro? Chissà. Chissà dove sono andati a finire. Chissà se qualcuno in queste ore sta già dando la caccia a qualche banconota nelle fognature di Erba.

Forse un giorno qualcuno riuscirà nell’eroica impresa.

Fonte: La Provincia di Como.