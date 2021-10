Ercolano, due giovani uccisi in via Marsiglia scambiati per ladri: stavano rientrando dal calcetto (Foto Ansa)

Si chiamavano Giuseppe Fusella, 26 anni, e Tullio Pagliaro, 27 anni, di Portici (Napoli), entrambi senza precedenti, i due giovani studenti universitari uccisi la scorsa notte alla periferia di Ercolano, in via Marsiglia, forse dopo essere stati scambiati per ladri.

Chi ha aperto il fuoco un autotrasportatore di 53 anni che vive in una villetta in via Marsiglia con moglie e una figlia. Lo scorso settembre ha subito il furto di un’auto. L’arma con la quale ha sparato è legalmente detenuta. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Ercolano, due giovani in auto uccisi in via Marsiglia, forse scambiati per ladri

Secondo una prima ricostruzione i due giovani erano a bordo di un’auto quando sono stati raggiunti da diversi colpi d’arma da fuoco. La zona dove è avvenuto il fatto è abbastanza lontana dal centro di Ercolano ed isolata.

I carabinieri stanno eseguendo i primi rilievi e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Non si esclude che i due giovani fossero di ritorno da una partita di calcetto o dall’abitazione di alcuni amici.

La vicina di casa: “Sembravano fuochi d’artificio”

“Intorno all’1:30 ho sentito quattro o cinque colpi di arma da fuoco e ho pensato che fossero fuochi di artificio, anche perché qui in zona spesso c’è l’usanza di accendere fuochi”, ha raccontato una donna che abita in via Marsiglia ad Ercolano. “Subito si sono sentite delle sirene e sono arrivate sul posto le forze dell’ordine. Mi sono spaventata molto”, ha aggiunto la donna, dicendo che la la zona è abbastanza tranquilla.

Il sindaco di Ercolano: “La nostra città è sconvolta”

“La nostra città è sconvolta da quanto accaduto la scorsa notte a San Vito. Una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità”, le parole del sindaco di Ercolano (Napoli), Ciro Buonajuto. ”Questo è il momento del silenzio. Gli inquirenti stanno accertando l’esatta dinamica dell’accaduto. Il mio pensiero come sindaco e come padre è per le famiglie colpite da questa immane tragedia”.