Ercolano, due studenti uccisi in auto (Ansa)

Ercolano, due studenti incensurati uccisi in auto. Due giovani di 26 e 27 uccisi a colpi d’arma da fuoco ad Ercolano, in provincia di Napoli. Si tratta di due incensurati che erano stati scambiati per due ladri.

Il fatto è avvenuto in via Marsiglia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Gli investigatori escludono l’ipotesi di un agguato di camorra. Secondo una prima ricostruzione i due giovani – si tratta di due studenti – erano in una autovettura quando sono stati raggiunti da diversi colpi d’arma da fuoco.

La zona dove è avvenuto il fatto – accaduto la scorsa notte intorno all’una – è abbastanza lontana dal centro di Ercolano ed isolata. I carabinieri stanno eseguendo i primi rilievi e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Non si esclude che i due giovani fossero di ritorno da una partita di calcetto o dall’abitazione di alcuni amici.