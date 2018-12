ERCOLANO (NAPOLI) – Una donna di 73 anni è morta dopo essere stata investita da una auto a Ercolano (Napoli).

Nella tarda serata di sabato 22 dicembre la donna stava attraversando la strada in via Sacerdote Benedetto Cozzolino per andare a gettare la spazzatura quando è stata investita da una Punto guidata da un giovane di 19 anni. La donna è morta sul colpo a causa delle lesioni riportate.

Il giovane che l’ha investita, risultato negativo agli esami di alcool e droga, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza. La salma è stata portata nel secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia.