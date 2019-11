Delitto di Novi Ligure, Don Mazzi: “Erika De Nardo si è sposata”

ROMA – Erika De Nardo si è sposata. Don Mazzi, intervistato dal settimanale Oggi, ha raccontato la nuova vita della ragazza di Novi Ligure, che nel 2001 uccise la madre e il fratellino con la complicità del fidanzatino di allora, Omar.

Erika, che oggi ha 35 anni, qualche anno fa era tornata alla ribalta delle cronache perché denunciava di non trovare lavoro, a causa del suo passato.

La nuova vita di Erika De Nardo.

“Ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia, quella che permette di continuare a vivere. Il padre è stato molto importante in questo percorso”, ha raccontato Don Mazzi, che ha accolto Erika nella comunità “Exodus” di Milano, dopo lo sconto della pena carceraria. Anche Omar oggi ha una moglie e un figlio Nel 2011 Erika è uscita dal carcere. In una passata intervista, Don Mazzi aveva già parlato di lei: “Erika De Nardo? Le sono stato accanto per dieci anni e non so ancora chi sia. Tutte le volte che abbiamo affrontato il racconto dell’omicidio, iniziava a tremare, andava in choc. Non ho avuto il coraggio di andare avanti perché Vittorino Andreoli mi aveva detto che, a quel punto, lei poteva preferire il suicidio”.

Fonte: settimanale Oggi.