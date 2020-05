ROMA – Erminio Misani è morto lo scorso 25 marzo a causa del coronavirus. L’uomo, 54 anni, ha lasciato tre figli di 19, 17 e 14 anni.

Sua moglie è stata assunta dal titolare dell’azienda in cui, per molti anni ha lavorato Misiani.

Rimasta vedova a causa del covid-19, la donna è stata assunta dalla Lei Tsu, storica azienda che produce filati di seta a Bellusco in provincia di Monza.

A raccontato ai quotidiani brianzoli è stata la protagonista della vicenda, Michela Arlati. Erminio – ha raccontato la donna – non aveva patologie pregresse e dopo il ricovero in ospedale con i sintomi del coronavirus sembrava che la sua situazione potesse risolversi positivamente. Invece tutto è precipitato in pochi giorni alla fine di marzo.

La donna ha detto: “Non ci sono parole per ringraziare la comunità intera per tutto il bene che ci ha donato. Spero che anche tutte le altre famiglie che si sono trovate nella nostra situazione possano aver ricevuto tutto quel che abbiamo ricevuto noi”, ha riferito Michela al Cittadino di Monza e Brianza.

Benedetto Terragni è uno dei titolari dell’azienda. A proposito della vicenda ha raccontato: “Erminio era con noi da tantissimo tempo e rappresentava una risorsa unica. Sia dal punto di vista umano che lavorativo”.

La direzione ha così deciso di non abbandonare la sua famiglia offrendo un lavoro alla moglie: “Ci è sembrato doveroso offrirle un posto di lavoro, ci sembrava il modo migliore per ringraziare Erminio per quanto fatto per noi nel corso degli anni” (fonte: Il Cittadino di Monza e Brianza, Il Roma).