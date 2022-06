Esame di Maturità al via per 500mila studenti italiani. Tra le tracce che gli studenti hanno potuto scegliere questa mattina, per quanto riguarda la comprensione e analisi e interpretazione di una poesia è stata proposta tra le Myricae di Giovanni Pascoli “La via ferrata”. Per l’analisi di un testo argomentativo è stata proposta “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre.

E ancora: è stata proposta la novella di Giovanni Verga “Nedda, Bozzetto” e il discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021.

Le altre tracce: potere della musica, iperconnessione, Covid

Tra le altre tracce (sono in tutto sette) ce n’è stata una sull’iperconnessione. “Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello” è il titolo. Si tratta di una riflessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni.

Un’altra è sulla comprensione e l’analisi di un testo tratto da Oliver Sacks “Musicofilia” in cui si è chisto di ragionare sul potere che la musica esercita sugli esseri umani.

Anche la pandemia è entrata nell’esame di maturità. La tipologia C proposta agli studentti ha rigurdato l’attualità. Ai maturandi è stato infatti proposto un testo tratto da Luigi Ferrajoli “Perchè una Costituzione della Terrra?”. Lo studente è stato invitato a riflettere sul testo e a produrre un elaborato che ha a che vedere con questi due anni e mezzo di Covid che hanno decisamente cambiato le nostre vite.

Esame di Maturità iniziato alle 8.30 con la prova di italiano

Dopo una “notte prima degli esami” per molti quasi insonne, per oltre 500 mila maturandi sono cominciate le prove scritte degli esami di maturità. Si è iniziato alle 8,30, da italiano. Al candidati sono state proposte sette tracce di tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. I ragazzi hanno a disposizione 6 ore.

Il 96,2% dei candidati ammesso agli esami

Il 96,2% dei candidati è stato ammesso agli esami. Quest’anno le commissioni saranno 13.703 per un totale di 27.319 classi coinvolte. L’ esame di maturità 2022 vede cadere l’obbligo di indossare la mascherina. Quest’ultima viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.