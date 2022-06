Non sarà obbligatoria la mascherina agli esami di maturità e terza media, ma resta tuttavia raccomandata. La decisione, dopo l’acceso dibattito dei giorno scorsi, è stata presa oggi durante l’incontro tra i ministri della Salute e dell’Istruzione, Roberto Speranza e Patrizio Bianchi, al quale ha partecipato anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro.

Il primo a commentare è Matteo Salvini, che su Twitter si intesta la vittoria: “Accolta la richiesta della Lega, per il bene di studenti e insegnanti”. Ha “prevalso il buon senso” secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che conferma che al prossimo Consiglio dei Ministri (Cdm) previsto per mercoledì “potrà essere individuato il provvedimento”.

Esami Terza Media, bisogna attendere il prossimo Cdm

Sulla possibilità di togliere la mascherina agli esami di terza media, che in alcune scuole in Italia sono già iniziati in queste ore, bisognerà però attendere che la norma venga prima approvata al prossimo Cdm. Sarà dunque proposta una norma ad hoc e seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole.

La riunione tra i ministri Speranza e Bianchi, inoltre, porta avanti il percorso condiviso in vista del prossimo anno scolastico, per la riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. Una decisione “a carattere nazionale” sulla questione era stata chiesta con fermezza dall’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (Andis), che contestava la precedente indicazione di lasciare ai presidenti delle commissioni d’esame la scelta di far indossare o meno le mascherine.

Mascherina sì o no, non c’è ancora accordo tra gli esperti

Sui dispositivi di protezione le posizioni continuano ad essere diverse e vari esperti chiedono una maggiore prudenza: per il virologo Fabrizio Pregliasco, per la Maturità sarebbe stato utile mantenerli durante le prove scritte. Stessa linea di prudenza per il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, secondo il quale “dovrebbero continuare ad essere indossati nei luoghi chiusi, affollati e non areati”.

Ma a 48 ore dalla scadenza dell’obbligo di utilizzo delle mascherine – fissata a partire dal 16 giugno dall’ordinanza ministeriale dello scorso aprile – resta ancora da chiarire un altro nodo, ovvero l’eventuale proroga dell’obbligatorietà sui trasporti pubblici.

Mascherine, dal 15 giugno cade obbligo anche sui mezzi pubblici

Fino al 15 giugno, infatti, la mascherina è obbligatoria nei mezzi a breve e a lunga percorrenza, quindi bus, tram, metropolitane, treni, navi, traghetti e aerei. Obbligo sempre fino al 15 giugno anche negli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Per questi luoghi, tuttavia, sembrerebbe al momento prevalere la linea del no alla proroga. Confermato invece fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19.