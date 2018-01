CARPI – Un 82enne tedesco ha smarrito l’orientamento ed è entrato in A22 a Monaco di Baviera. Alla fine è arrivato a Carpi, è uscito a Campogalliano e in via Ponte Gatto si è scontrato con un’altra auto. Come racconta la Gazzetta di Modena l’anziano venerdì pomeriggio, avrebbe dovuto andare a trovare la moglie in una struttura protetta tedesca.

Ma, dopo aver perso il senso dell’orientamento, l’uomo è entrato nell’Autobrennero, ha percorso 400 chilometri, evidentemente perdendo la cognizione di tempo e spazio, ed è uscito al casello di Campogalliano. ’incidente si è verificato in via Ponte Gatto, al confine tra Carpi e Correggio. Nessuno è rimasto ferito. I vigili hanno poi contattato i servizi sociali del paese d’origine affinché qualcuno si mobiliti per venirlo a prendere.