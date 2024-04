Esce di strada con l’auto e si ribalta: morta una donna di 73 anni

Una donna di 73 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la provinciale che collega Spessa Po a Pieve Porto Morone in provincia di Pavia. L’incidente è avvenuto la mattina di oggi, mercoledì 3 aprile, verso le ore 9. La vettura che stava guidando la 73enne è uscita di strada ribaltandosi. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della 73enne.