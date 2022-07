Escursionista disperso da una settimana ritrovato vivo, era finito in un canalone sulle montagne sopra Pulfero

E’ stato trovato vivo Gianpaolo Baggio, l’escursionista di Torreano (Udine), di 31 anni, disperso da una settimana nelle montagne sopra Pulfero, in Friuli, e di cui si erano praticamente perse le speranze. Il giovane è stato invece avvistato dall’elicottero dei Vigili del fuoco nel corso dell’ennesimo sorvolo sopra la ferrata Palma, dove l’escursionista aveva detto di essere diretto. Si trovava in un profondo canalone da cui era impossibile risalire autonomamente.

Escursionista disperso ritrovato vivo dopo una settimana

Quando i soccorritori l’hanno individuato, era molto provato, ma in condizioni tutto sommato discrete. Aveva alcune escoriazioni causate dalla caduta nello stesso canalone. Era però molto disidratato. L’uomo, di professione ingegnere, è stato portato, a bordo dell’elicottero, fino al campo base, dove è sbarcato autonomamente. Visitato dai sanitari di un’ambulanza, è stato accompagnato in ospedale per verificare nel dettaglio le condizioni dopo sette notti trascorse in mezzo alle montagne, con scarsissima quantità di cibo e acqua.

L’incidente sulle montagne sopra Pulfero

Dal computer dell’ufficio in cui lavorava si era avuta conferma del fatto che il 31enne intendesse proprio percorrere la ferrata Palma al Matajur, perché aveva scaricato dati e materiali. Poi i soccorritori si erano concentrati sulle zone attorno a Stupizza e nuovamente lungo il Fiume Natisone, dove si pensava potesse essersi recato al rientro dal percorso per cercare refrigerio. Il lieto fine di questa storia è arrivato questa mattina, quando l’escursionista è stato ritrovato.