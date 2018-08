ROMA – Primo fine settimana di esodo da bollino nero, a partire da oggi, 4 agosto, sulle autostrade. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] oltre il rischio di trovare traffico molto intenso e possibili incolonnamenti sui 26 mila chilometri di rete stradale nazionale, per chi si mette in viaggio per le vacanze si aggiunge il rischio del maltempo. Sono attesi improvvisi nubifragi e bombe d’acqua, con le previsioni meteo che annunciano rovesci per tutto il fine settimana.

Sul versante del traffico, la maggiore criticità è segnalata per la mattinata di oggi (4 agosto), indicata dall’Anas con il “bollino nero” soprattutto in direzione Sud, verso le località di mare. L’esodo estivo, però, è incominciato già da ieri pomeriggio, con una situazione da bollino rosso.

Traffico in autostrada, quando partire per evitare le code

Altre criticità sono previste anche per il pomeriggio di oggi e per domenica mattina, per gli spostamenti verso le località di villeggiatura e in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Code e incolonnamenti si sono registrati il 3 agosto da Nord a Sud, nonostante lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22. Il divieto di circolazione resta in vigore anche oggi, dalle 8 alle 22, e domenica dalle 7 alle 22.

Previsioni meteo. I temporali sono attesi non solo sulle Alpi, ma anche e soprattutto al Centro-Sud. Saranno interessate da intense precipitazioni, secondo gli esperti, la zona del Grossetano, l’Abruzzo, e alcune grandinate potrebbero colpire Viterbo e Roma. A rischio anche le zone di Napoli e Palermo, e alcune aree della Puglia, della Sicilia e della Sardegna.