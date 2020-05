MILANO – Due agenti della polizia hanno salvato un uomo intrappolato all’interno della sua auto nel sottopassaggio completamente allagato di viale Sarca a Milano.

È accaduto la notte scorsa, a seguito del violento nubifragio che ha causato ingenti danni e disagi, soprattutto nella zona Niguarda dove è esondato il fiume Seveso. La volante ha soccorso un uomo italiano di 66 anni rimasto intrappolato nell’abitacolo mentre si recava a lavoro.

Intorno alle 4 sono stati gli uomini della “Adriatica bis” del Commissariato Greco Turro, mentre si trovavano in perlustrazione, a notare, un’auto bianca interamente sommersa e posizionata in modo trasversale vicino ad un furgone rosso.

I due agenti sono scesi dall’auto di servizio, e si sono avvicinati al sottopasso nonostante l’acqua avesse già raggiunto il livello di 1 metri e 20. Mentre si avvicinavano, hanno sentito le invocazioni d’aiuto dell’uomo, che si trovava all’interno del furgone ed hanno allertato la Centrale Operativa, che ha inviato altri due equipaggi in ausilio.

I poliziotti hanno quindi raggiunto l’automobile e lo hanno tirato fuori dal veicolo, “caricandolo” sulle spalle per attraversare il torrente d’acqua che si era creato. In questo modo gli hanno salvato la vita. Poi lo hanno portato in commissariato per dargli la possibilità di avvisare la famiglia (fonte: Agi).