Esplode palazzina a Soldano, feriti tre francesi: sono gravi. Tre uomini di nazionalità francese sono rimasti feriti nell’esplosione della palazzina di piazza Vecchia, a Soldano, nell’entroterra di Vallecrosia, provincia di Imperia.

I tre sono stati portati in ospedale, uno è stato intubato. Hanno riportato politraumi e una percentuale di ustioni sul corpo molto alta. Sul posto i Vigili del Fuoco che si sono messi subito al lavoro con unità cinofile per cercare eventuali altre persone.

I Vigili del Fuoco del reparto Urban Search and Rescue (Usar) di Piemonte e Liguria e del gruppo cinofili, dopo aver lavorato diverse ore hanno escluso la presenza di altre persone coinvolte nel crollo parziale della palazzina. Proseguono intanto le operazioni di messa in sicurezza della palazzina che viene puntellata per evitare altri crolli.

Esplosione provocata da fuga di gas

L’esplosione è avvenuta in piazza Vecchia ed è stata probabilmente provocata da una fuga di gas. Tre le persone gravemente ferite sono Jonathan Fortunato, 37 anni, il figlio del proprietario dell’alloggio. Fortunato utilizzava saltuariamente lo stabile: nel momento dell’esplosione era in compagna di Luis Kesser e Jean-Christophe Perez, entrambi di 25 anni. I tre sono originari di Marsiglia. Due di loro sono ricoverati al Centro grandi ustionati di Villa Scassi a Genova e sono in condizioni critiche. Vengono mantenuti in coma farmacologico. Il terzo è ricoverato invece al Cto di Torino.

