Esplosione in casa a Greve in Chianti (Firenze): si cercano due dispersi sotto le macerie FOTO ARCHIVIO ANSA

Esplosione questa mattina in un’abitazione a Greve in Chianti, in località Dudda in provincia di Firenze. L’incendio e l’esplosione hanno causato il crollo dell’abitazione stessa. Il personale dei vigili del fuoco ha subito spento l’incendio ma è ancora alla ricerca di persone sotto le macerie. Al momento ne hanno trovata una, morta per l’esplosione e il crollo. Si tratta di un 59enne, residente a Prato. I vigili del fuoco stanno continuando a scavare nelle macerie alla ricerca della compagna, anche lei 59enne. Ci sono anche altre 2 persone disperse sotto le macerie.

L’esplosione a Greve in Chianti

Dai primi accertamenti è emerso che l’esplosione dell’abitazione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Sul posto intervenuti anche i carabinieri. La coppia aveva in uso l’abitazione, ma è residente altrove. Giovedì mattina si è recata a Borgo di Dudda dopo aver ricevuto una segnalazione dai vicini di un forte odore di gas. La casa crollata è un immobile a due piani. Greve in Chianti è un comune italiano di 13 767 abitanti della città metropolitana di Firenze, situato sulla via Chiantigiana, che unisce Firenze con Siena.