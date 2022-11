Bagnolo Mella (Brescia), esplosione in una villetta: ferito il proprietario

Si è verificata un’esplosione in una villetta a Bagnolo Mella, nel bresciano. Un’ampia porzione di casa è crollata nel primo pomeriggio. Secondo le prime costruzioni, la causa sarebbe una fuga di gas. Ferito in modo lieve il proprietario di casa che ha riportato ustioni al volto. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’abitazione che in parte è inagibile.

