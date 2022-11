Esplosione in una villetta vicino Nuoro: 2 feriti e 2 dispersi sotto le macerie

Quattro persone sono rimaste coinvolte nell’esplosione di una villetta nelle campagne dalla periferia di Tiana, in provincia di Nuoro. Due sono state estratte vive dalle macerie e consegnate alle cure del 118 mentre le altre due sono ancora sotto le macerie e sono attualmente disperse. Mancano all’appello la figlia e il genero della coppia di anziani estratti vivi. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e della stazione di Sorgono. Dalle prime indiscrezione sembrerebbe che l’esplosione si stata dovuta ad una fuga di gas.

Le persone sotto le macerie

Tra le quattro persone coinvolte c’è una coppia di anziani. La donna, di 83 anni, è stata traportata in ospedale a Nuoro in codice rosso con l’ambulanza medicalizzata di Sorgono. Il marito, invece, è stato trasferito a Cagliari in elicottero, sempre in codice rosso, per un trauma toracico e addominale. L’uomo è stato estratto dalle macerie, ma altre due persone si trovano ancora sotto la casa che è collassata su se stessa. Sul posto, per recuperare i dispersi, stanno operando più squadre dei vigili del fuoco.

