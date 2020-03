BERGAMO – Un’esplosione è avvenuta in una palazzina la mattina del 16 marzo nel centro di Seriate, in provincia di Bergamo, in una delle zone più colpite dal coronavirus. Il bilancio al momento è di un morto.

Secondo quanto ricostruito, l’esplosione è avvenuta vicino alla chiesa parrocchiale in via Dante e ha sventrato un’abitazione, i cui detriti sono finiti in strada.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e il 118. I carabinieri indagano sulle cause della deflagrazione, che sarebbe stata provocata dall’esplosione di una bombola di gas.

(Fonte ANSA)