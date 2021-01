Esplosione nel parcheggio dell’Ospedale del mare a Ponticelli, periferia est di Napoli. A seguito dell’esplosione si è aperta una enorme voragine nel parcheggio. Alcune auto sono state inghiottite nel cratere che si è formato.

Aggiornamento ore 9.30. In un primo momento non si sapeva se a causare la deflagrazione fosse stata una bomba oppure una fuga di gas. Probabilmente, scrive Repubblica, a causare lo scoppio potrebbe essere stata una perdita di ossigeno dalle condutture sottostanti. L’Ospedale del mare è una delle strutture designate alla lotta al Covid. La struttura è stata immediatamente sgomberata, anche perché è rimasta senz’acqua.

Esplosione nel parcheggio dell’Ospedale del mare a Ponticelli (Napoli)

Un’ampia voragine si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del Mare, nella periferia est d Napoli. Il fatto è accaduto all’alba di oggi. Non si registrano persone coinvolte anche se alcune autovetture sono finite nella voragine. L’ospedale è stato comunque sgomberato in via cautelativa. Sul posto sono presenti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Esplosione Ospedale del mare: esclusa la pista dolosa

Al momento è esclusa la natura dolosa della voragine che si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del Mare. E’ quanto informa una nota dell’Asl Napoli 1. In tutto l’Ospedale del Mare al momento è interrotta l’alimentazione elettrica ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura. Nel più breve tempo possibile l’ASL Napoli 1 Centro provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica.

Nel video, pubblicato sulla pagina Youtube del quotidiano Roma, si vedono i primi soccorsi davanti alla struttura.(Fonti: Ansa e YouTube)