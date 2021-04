Estate 2021, in spiaggia con le regole del 2020: distanza e mascherine. Le linee guida delle Regioni

L‘estate del 2021 sarà come l’estate del 2020, quanto a regole per stare in spiaggia: lo ha chiarito il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore ligure Marco Scajola al termine di una riunione con le Regioni sulle linee guida per l’avvio della stagione balneare 2021. Linee che, “secondo il ministro del Turismo Massimo Garavaglia – ha detto Scajola – sono quelle da cui ripartire”.

Estate 2021, le linee guida delle Regioni

“Lo scorso anno come Regioni avevamo lavorato per realizzare linee guida che il governo recepì e che non ha mai visto spiagge chiuse per Covid – ha detto Scajola – Noi per l’estate 2021 ripartiamo da lì”.

Scajola ha sottolineato “l’unione tra Regioni che, al di là del colore politico, fanno squadra per affrontare al meglio la situazione che abbiamo di fronte, che coinvolge economia, turismo e sicurezza”, poi ha spiegato che oggi alle 16 incontrerà le associazioni di categoria per condividere con loro queste linee guida.

Il virologo: “Estate 2021 con le mascherine anche se si è vaccinati”

Nei giorni scorsi il virologo dell’Università di Milano Bicocca Francesco Broccolo ha messo in guardia da alcuni errori commessi l’estate scorsa: “Essere vaccinati non vorrà dire poter togliere la mascherina: per riaprire in sicurezza è importante continuare a tenere alta la guardia finché non sarà raggiunta l’immunità di gregge. In attesa di quel momento l’alternativa non è certamente restare chiusi: si tratta di sfruttare nel migliore dei modi il vantaggio combinato della vaccinazione e dell’estate”, ha spiegato.

La mascherina non va tolta dopo essere stati vaccinati “perché la vaccinazione non è efficace al 100% e, soprattutto, non è riferita all’infezione ma alla malattia”.

Essere vaccinati significa infatti ridurre notevolmente il rischio di ammalarsi di Covid-19, ma “non garantisce di non infettarsi, né di non poter trasmettere l’infezione”, ha ricordato il virologo. “Finché non si arriva a circa il 70% della popolazione vaccinata togliere le mascherine significa vanificare l’effetto del vaccino”.