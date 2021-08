Rimasto folgorato all’istante dopo aver toccato i cavi della media tensione. Un uomo di 32 anni è rimasto fulminato ed è morto dopo essersi arrampicato su un traliccio.

Quando ha toccato i fili della linea elettrica è rimasto folgorato all’istante. La tragedia è avvenuta la sera di martedì 3 agosto dopo le 22 a Este in provincia di Padova, lungo la strada Padana Inferiore.

Tocca cavi media tensione: folgorato all’istante da una scossa elettrica

All’origine del gesto potrebbe esserci una bravata. Sul posto c’erano alcuni testimoni che sono sentiti tutta la notte dai Carabinieri. Il primo a dare l’allarme ai pompieri e alle forze dell’ordine è stato però un automobilista che avrebbe visto del fumo liberarsi dalla cima del traliccio, e temendo un incendio ha chiamato i vigili del fuoco.

Il cadavere era rimasto incastrato tra i fili elettrici. Dopo il distacco della tensione da parte dei tecnici, sono stati i pompieri e il personale speleo, alpino, fluviale (Saf) a raggiungere la vittima e a portare il cadavere a terra.

Elettricista folgorato da scarica elettrica si salva

Nel 2015, un operaio in servizio a Recife in Brasile, mentre sta lavorando arrampicato su una scala ad una linea della corrente viene folgorato in pieno da una potente scarica elettrica che provoca un’esplosione e fumo.

Tanto spavento per questo operaio che fortunatamente non gli provoca nessuna conseguenza. Come mostra il filmato, l’elettricista sembra abbassarsi non toccando i cavi al momento giusto, come se stesse aspettando l’arrivo di questa scarica elettrica.