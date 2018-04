MILANO – E’ morta nel corso della notte tra sabato e domenica Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti, condannato in appello all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gabirasio. La donna aveva 70 anni ed era malata da tempo. Ester Arzuffi è morta in ospedale a Ponte San Pietro (Bergamo).

Ester Arzuffi si era sempre detta convinta dell’estraneità del figlio rispetto al delitto che vide vittima la tredicenne di Brembate di Sopra, scomparsa il 26 novembre del 2010 e trovata uccisa tre mesi dopo in un campo a Chignolo d’Isola, sempre nel Bergamasco.

Aveva anche sempre negato che Massimo fosse figlio di Giuseppe Guerinoni l’autista di autobus di Gorno scomparso nel 1999, come invece accertato nelle indagini. All’uomo gli investigatori erano giunti esaminando il dna trovato sul corpo della ragazza che, una volta comparato, risultò essere di Bossetti. Il muratore bergamasco è in attesa del processo in Cassazione che comincerà il 12 ottobre.